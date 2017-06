NEW YORK — CC Sabathia a inscrit une cinquième victoire d’affilée et Chris Carter a fait marquer quatre points pour mener les Yankees de New York vers un gain sans équivoque de 8-0 contre les Red Sox de Boston mercredi soir.

Dans un duel d’anciens vainqueurs du trophée Cy Young dans la Ligue américaine, Sabathia (7-2) a accordé cinq coups sûrs en huit manches et n’a donné aucun but sur balles. Il a également réussi cinq retraits au bâton, dont quatre sur décision de l’arbitre.

Sabathia a effectué sa plus longue sortie depuis le mois d’avril 2015 et remporté cinq matchs de suite pour la première fois depuis avril 2012. Durant sa séquence de succès, le vétéran gaucher des Yankees présente une moyenne de points mérités de 1,11 et ses cinq victoires ont suivi des défaites de Masahiro Tanaka, qui avait supplanté Sabathia à titre de partant numéro un de l’équipe.

Sabathia a été retiré du match après avoir effectué 95 lancers, ce qui l’a privé d’une occasion d’inscrire un premier blanchissage depuis 2011.

Jonathan Holder a complété la besogne avec une 9e manche parfaite.

Après un triple de Josh Rutledge pour amorcer la première moitié de la cinquième manche, les 15 derniers frappeurs des Red Sox ont été retirés dans l’ordre.

Sabathia a aussi bénéficié du soutien offensif de Carter auteur de son sixième circuit de la saison avec deux coéquipiers sur les sentiers en quatrième manche aux dépens de Rick Porcello (3-8). Carter a fait produire un quatrième point grâce à un simple en huitième manche.

Les Yankees ont frappé 12 coups sûrs.