PARIS — La Canadienne Gabriela Dabrowski et l’Indien Rohan Bopanna ont remporté le double mixte des Internationaux de France.

Dabrowski et Bopanna, têtes de série no 7, sont venus de l’arrière pour défaire l’Allemande Anna-Lena Grönefeld et le Colombien Robert Farah 2-6, 6-2, 12-10.

«J’espère que vous avez appréciez cette finale, a déclaré Dabrowski sur le court. Il y a eu beaucoup d’efforts de déployés des deux côtés.»

Grönefeld tentait de mettre la main pour une deuxième fois sur le titre parisien, elle qui avait été sacrée en 2014, en compagnie de Jean-Julien Rojer. L’Allemande a commis une double faute sur balle de match pour offrir la victoire à Dabrowski et Bopanna, qui, à 37 ans, remporte également un premier titre en Grand Chelem.

«En tant qu’athlète, quand vous commencez à jouer au tennis, vous voulez gagner un tournoi du Grand Chelem», a noté Bopanna.

Les vainqueurs avaient réussi à se qualifier pour la finale sans échapper une seule manche dans le tournoi. Dans le set ultime, ils ont dû sauver deux balles de bris alors qu’ils tiraient de l’arrière 9-7.

«Gaby a sorti un super retour de service à 9-8 je crois, quant Robert était au service, a raconté Bopanna. Elle a fait confiance à son instinct et a frappé un super revers. C’est ce genre de coups qui rendent ces matchs si spéciaux.»

La joueuse de 25 ans d’Ottawa connaît sa meilleure saison chez les professionnelles, alors qu’elle a percé le top-20 en double après avoir gagné le tournoi de Miami en compagnie de la Chinois Yifan Xu.

C’est la première fois qu’une Canadienne remporte ce tableau à Roland-Garros. La dernière à avoir atteint la finale a été l’Ontarienne Jill Hetherington, en 1995. Son partenaire sud-africain John Lafnnie de Jager et elle s’étaient inclinés devant l’Ukrainienne Larisa Savchenko Neiland et l’Australien Todd Woodbridge.

Dabrowski est d’ailleurs devenue la première Canadienne à gagner un titre en Grand Chelem, rejoignant ainsi Daniel Nestor, Sébastien Lareau et Vasek Pospisil, seuls Canadiens à avoir réussi l’exploit jusqu’ici.

