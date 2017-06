GENÈVE, Suisse — Los Angeles et Paris pourraient toutes deux être plus près d’obtenir les Jeux olympiques à compter de vendredi.

À la veille d’une réunion clé de la commission exécutive du Comité international olympique (CIO), la capitale française est maintenant perçue comme la favorite à l’obtention des Jeux d’été de 2024. Cela ne veut pas dire que Los Angeles soit pour autant laissée pour compte.

La plus étrange course aux JO des 40 dernières années se précisera alors que la commission soupèsera la possiblité d’octroyer les JO 2028 en même temps que ceux de 2024, en septembre, au cours d’une réunion tenue à Lausanne.

Cette solution permettra de répondre aux souhaits du président du CIO, Thomas Bach, qui voudrait éviter de faire de l’une de ces deux métropoles une perdante à l’issue du scrutin. Cette proposition doit cependant être ratifiée par les membres votants du CIO.

En se rencontrant vendredi, la commission sera en mesure de donner le mois d’avis nécessaire qui permettra de donner les pouvoirs législatifs nécessaires à une autre réunion, aussi prévue à Lausanne, en juillet, où quelque 95 de ses membres doivent assister à la présentation des projets de Paris et Los Angeles.

Les membres du CIO devront tout de même voter l’attribution des JO 2024 à Lima, au Pérou, le 13 septembre, puisque la réunion de vendredi ne déterminera pas quelle ville obtiendra les Jeux d’été de 2024 et laquelle devra patienter quatre ans de plus.

Los Angeles a par contre laissé entrevoir la possibilité de céder le pas à Paris pour 2024. Si c’est le cas, elle aiderait le CIO à connaître une décennie d’accalmie après une turbulente période marquée par les débordements de coûts et le retrait de villes candidates de la course, que ce soit à la suite d’un vote populaire ou non.