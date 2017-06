TORONTO — Bear Woods se sent déjà chez lui avec les Argonauts de Toronto.

Woods a rejoint sa nouvelle équipe jeudi et il est déjà à l’aise au sein d’une formation qui compte plusieurs anciens membres des Alouettes de Montréal, dont l’entraîneur-chef Marc Trestman et le directeur général Jim Popp.

«Il y a beaucoup de visages familiers, a noté Woods, avant le match préparatoire entre les Argonauts et les Alouettes au BMO Field. Leur philosophie ressemble à la mienne: cours et frappe.»

Woods s’est entendu avec les Argonauts après avoir été libéré par les Alouettes. Le divorce avec la formation montréalaise en a surpris plusieurs, surtout qu’il est survenu au début du deuxième jour du camp de l’équipe. Woods a été nommé joueur défensif par excellence de la section Est en 2016.

«Oui, j’étais surpris, mais quand vous êtes rendus à l’âge de 30 ans et que vous connaissez l’univers du football professionnel, il faut s’attendre à l’inattendu, a affirmé Woods. Les Alouettes m’ont dit qu’ils voulaient rajeunir la défensive, et je vous cite exactement leurs propos.

«Je leur ai répondu que je croyais être relativement jeune au sein de cette défensive.»

En six saisons avec les Alouettes, Woods a réussi 232 plaqués, 12 sacs et trois interceptions, en plus de provoquer six échappés. Il a terminé au deuxième rang de la LCF la saison dernière avec 126 plaqués.

Woods a affirmé ne pas en vouloir aux Alouettes ou au directeur général recrue Kavis Reed.

«Le moment n’était pas idéal pour ma famille, mais j’imagine qu’il n’y a pas de bon moment pour ce genre de choses, a noté Woods. J’ai dit à Kavis que j’allais continuer à prier pour lui, je lui ai fait l’accolade et j’ai quitté son bureau.

«Dans le monde des affaires, tout le monde a une opinion sur ce qui est bon ou mauvais. Mais aujourd’hui, je suis un membre des Argonauts, je continue à jouer au football au Canada et ça, c’est super.»