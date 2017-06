MEMPHIS, Tenn. — Matt Every, Scott Brown, Stewart Cink et Sebastian Munoz ont joué des rondes de 64 (moins-6), jeudi, et ils partagent la tête à l’issue de la première ronde à la Classique St. Jude.

Charl Schwartzel et Matt Jones suivent un coup derrière dans le cadre du dernier tournoi servant de préparation à l’Omnium des États-Unis.

Le double champion de l’Omnium des États-Unis Retief Goosen et Chez Reavie ont joué des rondes de 66 sur le parcours TPC Southwind.

Âgé de 33 ans, Every compte deux victoires à son palmarès sur le circuit de la PGA, mais aucune depuis 2014. Il s’est qualifié pour les rondes du week-end à seulement deux reprises cette saison et son meilleur résultat est une égalité au 62e rang, en mars, à l’Invitation Arnold-Palmer.

Au cours de sa ronde, Every a réussi quatre oiselets et un aigle au 16e trou, une normale-5, quand il a envoyé son deuxième coup à 10 pieds de la coupe avant de caler le roulé.

Cink, Brown et Munoz l’ont rejoint en tête en après-midi.

David Hearn, de Brantford, en Ontario, a joué la normale et il se retrouve à égalité au 48e rang, à six coups de la tête. Brad Fritsch, d’Ottawa, a bouclé sa ronde en 72 coups pour aboutir à égalité au 84e rang à plus-2.