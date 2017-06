ATLANTA — Les Falcons d’Atlanta planifient une cérémonie afin de rendre hommage à deux de leurs joueurs les plus notoires — Michael Vick et Roddy White.

Selon la direction de l’équipe, la cérémonie, qui aura lieu lundi dans les bureaux du propriétaire Arthur Blank, permettront de souligner «les contributions et l’impact» qu’ils ont eus sur l’organisation et la ville.

La saison dernière, Vick et d’autres anciens porte-couleurs des Falcons ont été invités au dernier match de la saison régulière au Georgia Dome.

Pendant ses six saisons au poste de quart, Vick a mené les Falcons à deux participations aux séries éliminatoires et à une qualification à la finale de l’Association nationale.

En 2007, il a été emprisonné pour avoir participé à un réseau qui organisait des combats de chiens.

Il est retourné dans la NFL et a passé cinq saisons avec les Eagles de Philadelphie avant d’agir à titre de réserviste avec les Jets de New York et les Steelers de Pittsburgh. Il n’a pas joué l’an dernier.

White a évolué avec les Falcons entre 2005 et 2015 et il détient la plupart des records de l’équipe parmi les receveurs de passe. Il a connu six campagnes consécutives avec des gains de plus de 1000 verges par la voie des airs.