NEW YORK — Le nom du releveur Darren O’Day a été inscrit sur la liste des blessés en raison d’un problème à l’épaule droite, ce qui représente un dur coup pour les Orioles de Baltimore.

Les Orioles ont annoncé la nouvelle vendredi, en plus de rappeler le lanceur droitier Stefan Crichton du niveau AAA.

De plus, le troisième-but étoile Manny Machado a raté une deuxième rencontre d’affilée en sautant son tour face aux Yankees de New York, vendredi. Machado s’est blessé à la main et au poignet gauche quand le voltigeur des Pirates de Pittsburgh Andrew McCutchen l’a cramponné lors d’une tentative de vol, mercredi.

Le gérant des Orioles, Buck Showalter, a indiqué que Machado se sentait un peu mieux et qu’il pourrait être disponible dans certaines situations. Showalter a toutefois ajouté que l’équipe allait éventuellement devoir décider si elle doit inscrire ou non le nom de Machado sur la liste des blessés.