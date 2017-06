CLEVELAND — Les Cavaliers de Cleveland ont empêché les Warriors de Golden State de faire la fête et ont peut-être commencé une autre remontée.

Comme l’an dernier, les Cavaliers accusent un retard de 3-1 sur les Warriors en finale de la NBA.

LeBron James a réussi un triple-double, Kyrie Irving a inscrit 40 points et les Cavaliers ont dominé l’offensive la plus redoutable du circuit lors d’un match intense, vendredi, venant à bout des Warriors par la marque de 137-116 et mettant fin à leur quête de perfection.

Alors que la série semblait terminée, elle se poursuivra finalement lundi avec la présentation du match no 5, à Oakland.

«Nous avons gardé notre calme. Nous avons bien distribué le ballon et nous avons été physiques en défensive, a affirmé James. Ce n’est qu’un match. Ce sera encore plus difficile lors du cinquième match, mais nous sommes prêts pour ce défi.»

Les Cavaliers ont établi des records de la finale de la NBA avec 49 points au premier quart et 86 points en première demie avant de fermer la porte lors d’une deuxième demie marquée par quelques prises de bec. James s’en est même pris à Kevin Durant.

Aucune équipe dans l’histoire de la NBA a remporté une série après avoir accusé un retard de 3-0.

Mais avant 2016, aucune équipe n’avait gagné la finale après avoir accusé un retard de 3-1. Les Cavaliers avaient gagné le match no 3 devant leurs partisans, puis perdu le match no 4, avant d’enchaîner avec trois victoires d’affilée — incluant le match no 7 à Oakland — pour offrir un premier titre sportif à Cleveland depuis 1964.

Alors que les dernières secondes s’écoulaient vendredi, les partisans scandaient «Cavs en sept».

Les Warriors avaient gagné leurs 15 premiers matchs ce printemps, la plus longue séquence du genre en séries éliminatoires dans l’histoire du sport professionnel nord-américain. La séquence a été stoppée de manière spectaculaire.

Durant, qui est toujours à une victoire du championnat qu’il souhaitait gagner quand il a quitté le Thunder d’Oklahoma City l’été dernier, a inscrit 35 points. Cependant, Stephen Curry a été limité à 14 points en étant seulement 4-en-13 dans le feu de l’action.

James a accumulé 31 points, 11 aides et 10 rebonds lors de son neuvième triple-double en carrière en finale, fracassant le record de huit appartenant à Magic Johnson.

Kevin Love a ajouté 23 points, alors que les Cavaliers ont réussi 24 paniers de trois points.