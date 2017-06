SHANGHAI — Victorieuses 11-10 contre la Russie en water-polo, les Canadiennes vont lutter pour l’or en Super finale de la Ligue mondiale, contre les États-Unis.

«Je suis tellement fière de notre équipe, a dit Joëlle Békhazi de Pointe-Claire, auteure d’un doublé, samedi. Nous avons montré que rien ne pouvait nous faire baisser les bras. Même si nous avons fait des erreurs et que les choses ne se sont pas passées comme nous voulions, nous avons fait des ajustements et nous n’avons pas abandonné.»

La Britanno-Colombienne Hayley McKelvey a réussi un deuxième tour du chapeau en deux jours.

Békhazi, l’Ontarienne Emma Wright et l’Albertaine Kyra Christmas ont marqué deux fois, tandis que les Montréalaises Krystina Alogbo et Shae Fournier ont complété le score.

«Nous étions concentrées et intenses tout au long du match, a dit Békhazie. Avant notre dernière période de jeu, (l’entraîneur) Haris (Pavlidis) nous a dit de nager comme si c’était notre dernier match. C’est ce que nous avons fait et nous avons gagné. Nous n’avions pas fait de top-4 depuis 2009. C’est seulement le début pour nous et nous avons montré que le Canada est à surveiller maintenant et dans le futur.»

Les Américaines ont vaincu la Hongrie 8-4 dans l’autre demi-finale.

Les Montréalaises Michelle Caron, Axelle Crevier, Élyse Lemay-Lavoie et Christine Robinson font aussi partie de l’équipe canadienne.