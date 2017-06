CHAM, Suisse — Le Québécois Hugo Houle a fini 21e lors du contre-la-montre de six km en lever de rideau du Tour de Suisse, samedi.

C’est le meilleur résultat de la journée pour l’AG2R La Mondiale.

«Une très bonne journée pour moi, a dit l’athlète de Ste-Perpétue. Je me savais en forme. Je suis très satisfait de mon effort, j’ai tout donné et je ne crois pas que j’aurais pu faire mieux.»

Houle a conclu avec un retard de 20 secondes sur le gagnant, l’Australien Rohan Dennis (BMC), qui a arrêté le chrono à 6 min 24 s. Le Suisse Stefan Küng (BMC) a fini en deuxième place à huit secondes de Dennis et l’Autrichien Matthias Brändle (Trek-Segafredo) au troisième rang, à neuf secondes.

«Je progresse et je me rapproche des meilleurs au monde, a dit Houle, 26 ans. Six kilomètres, c’est un peu court pour moi, je pense plus à l’autre contre-la-montre de 28 kilomètres, à la dernière étape. C’est de très bon augure pour la suite du Tour.»

Antoine Duchesne, de Chicoutimi, est pour sa part 119e, à 40 secondes de Dennis. Le Gatinois Michael Woods pointe au 168e rang, à 56 secondes de la tête.

La deuxième étape aura lieu dimanche, à Cham, et sera longue de 172,7 kilomètres.

«C’est une étape un peu spéciale parce que nous faisons des circuits et il y a une montée de 2,5 km, relate Houle. Ça risque de créer une sélection, surtout si ça roule vite. Il va falloir être vigilant pour ne pas être piégé pour le classement général. On ne sait jamais comment ça peut se développer.»