MONTRÉAL — Lance Stroll n’aura pas la tâche facile s’il espère marquer son premier point au championnat, dimanche, lors de la 50e édition du Grand Prix du Canada.

Le jeune pilote de l’écurie Williams s’est contenté du 17e chrono après avoir réalisé son meilleur tour en une minute 14,209 secondes lors des 15 premières minutes des qualifications (Q1). Seuls les 15 pilotes les plus rapides accèdent à la deuxième étape des qualifications.

En matinée lors de la dernière séance d’essais libres, Stroll avait pris le 18e rang en 1:14,409.

La recrue de 18 ans a pris part au dernier segment des qualifications (Q3), qui regroupe les 10 pilotes les plus rapides, une seule fois cette saison, soit au Grand Prix de Chine début avril. Il s’était alors élancé de la 10e place sur la grille mais, en course, il avait été incapable de compléter le premier tour après avoir été heurté à l’arrière par la Force India de Sergio Perez.

Après s’être qualifié respectivement 12e et 11e au Bahreïn et à Sotchi, il a été limité aux 18e et 17e rangs sur la grille à Barcelone et à Monaco.