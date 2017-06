WASHINGTON — Robinson Chirinos a claqué un circuit de trois points en 11e et les Rangers du Texas ont défait les Nationals de Washington 6-3, samedi.

Frappée contre Shawn Kelley (3-2), la longue balle est survenue après un double de Joey Gallo et un but sur balles intentionnel concédé à Nomar Mazara.

Keone Kela (3-1) a lancé en 10e et en 11e pour les visiteurs.

Adam Lind a donné les devants 3-1 aux Nationals en sixième, avec un circuit de deux points.

Le Texas a toutefois créé l’impasse en neuvième. Shin-Soo Choo a corsé les choses avec un circuit en solo et Mazara a nivelé le score avec un double, après un simple et un but volé d’Elvis Andrus.

Bryce Howard s’est distingué en épinglant le coureur suppléant Pete Kozma au marbre en neuvième, préservant ainsi l’impasse.

Mets 6 Braves 1 (1er match)

Yoenis Cespedes a frappé un grand chelem à son retour au jeu et les Mets de New York ont bien entamé un programme double, l’emportant 6-1 aux dépens des Braves d’Atlanta.

Cespedes vient de passer un mois et demi à l’écart, résultat d’une élongation à l’arrière de la cuisse gauche.

Il a cogné son septième circuit de la saison en neuvième, contre Luke Jackson.

Robert Gsellman (5-3) a espacé deux simples et un double en six manches et deux tiers, signant la victoire dans un troisième départ d’affilée. Il a disposé de quatre frappeurs sur des prises.

Addison Reed a inscrit un 10e sauvetage.

Brandon Phillips a frappé un circuit dans une cause perdante.

Sean Newcomb (0-1) a subi le revers malgré une première sortie très honorable dans les majeures. Il a permis un point non mérité et quatre coups sûrs en six manches et un tiers, retirant sept frappeurs au bâton. Le gaucher de 23 ans a concédé deux buts sur balles.

Phillies 0 Cardinals 7

Carlos Martinez a réussi 11 retraits sur des prises lors d’un blanchissage et les Cardinals de St. Louis ont défait les Phillies de Philadelphie 7-0.

Jedd Gyorki a produit trois points pour les Cardinals, qui ont signé une deuxième victoire d’affilée face aux Phillies après avoir connu une séquence de sept revers.

Martinez (5-5) a accordé quatre coups sûrs et un but sur balles lors de son premier match complet en carrière.

Les Cardinals ont inscrit quatre points en quatrième manche, égalant un sommet d’équipe en 2017 pour leur manche la plus productive.

Gyorko a lancé le bal avec un double de deux points après un but sur balles à Dexter Fowler et un double de Stephen Piscotty. Gyorko a croisé le marbre sur une feinte irrégulière de Nick Pivetta. Eric Fryer a creusé l’écart à 4-0 à l’aide d’un simple d’un point.

Pivetta (1-3), qui effectuait un sixième départ en carrière, a accordé quatre points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.