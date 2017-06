DES MOINES, Iowa — Brandt Jobe a inscrit un score de 66 (moins-6), samedi, et s’est installé en tête de la Classique Principal Charity en compagnie de Glen Day.

Day a joué 67 grâce à un oiselet au 18e trou pour rejoindre Jobe en tête à moins-11 après 36 trous.

Jobe, qui n’a jamais gagné chez les 50 ans et plus, a commis un double boguey au neuvième trou, une normale-3, avant de se racheter avec six oiselets consécutifs.

Kevin Sutherland, qui partageait la tête avec Day et Bernhard Langer, suit à moins-9.

Kevin Flesch, Tom Lehman et Michael Bradley se retrouvent ensuite à moins-8.

Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde en 69 coups pour grimper à égalité au 10e rang à moins-6. Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, a joué 73 et a chuté à égalité au 56e rang à plus-1.