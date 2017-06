REGINA — Quinn Van Gylswyk a réussi un botté de placement de 37 verges alors qu’il ne restait que trois secondes à disputer — son quatrième de la rencontre — pour permettre aux Roughriders de la Saskatchewan d’obtenir un match nul, 25-25, face aux Blue Bombers de Winnipeg, samedi, lors d’un match préparatoire de la LCF.

Duron Carter a inscrit le premier touché au tout nouveau Mosaic Stadium, mais Dan Lefevour a permis aux Bombers de prendre les devants 25-22 au quatrième quart.

Carter a été libéré par les Alouettes de Montréal et s’est entendu avec les Riders durant la saison morte. À son premier match dans l’uniforme vert et blanc, il a capté deux passes pour 10 verges de gain, dont une passe de sept verges du quart-arrière Brandon Bridge pour inscrire un touché.

Cependant, Bridge a créé la surprise chez les Roughriders. Le joueur de 25 ans a trimé dur afin de se mériter le poste de remplaçant du quart partant Kevin Glenn.

Il a complété 20 de ses 26 tentatives de passes, pour 201 verges de gain et un touché. Il a également couru sur une distance de 19 verges.

Tout comme Bridge, Dominique Davis et Lefevour se disputent la place de second quart derrière Matt Nichols.

Les deux joueurs se sont démarqués lors de la rencontre. Davis a complété une passe de touché 39 verges et a complété cinq de ses huit tentatives de passes pour un gain de 90 verges.

Lefevour, un joueur autonome récupéré par les Bombers, n’a pas vraiment été au coeur de l’action au quatrième quart, mais a permis à son équipe d’atteindre la zone des buts à deux reprises. Il a repéré Ryan Lankford pour une passe de touché de 18 verges, en plus de réussir une seconde passe de touché alors qu’il ne restait que deux minutes à la rencontre.

Lefevour a complété sept de ses neuf tentatives de passes et a cumulé 88 verges et deux touchés.

Van Gylswyk et Tyler Crapigna ont réussi leurs six tentatives de placement.

Justin Medlock a réussi son botté de placement de 12 verges pour les Blue Bombers.

L’ancien joueur vedette de la NCAA et de la NFL, Vince Young, l’un des plus grands noms a avoir été signé par les Riders durant la saison morte, s’est blessé à la jambe durant un entraînement plus tôt cette semaine et n’a pas pris part à la rencontre.

Glenn n’a pas joué pour les Roughriders, qui concluront leur présaison la semaine prochaine en affrontant les Lions de la Colombie-Britannique. Les Blue Bombers recevront les Eskimos d’Edmonton avant d’entamer le calendrier régulier.