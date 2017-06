MONTRÉAL — Mercedes, qui a commencé le week-end en craignant de concéder davantage de terrain à sa rivale Ferrari après la déconfiture du Grand Prix de Monaco, a plutôt rebondi de manière magistrale.

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada, dimanche, et Valtteri Bottas a pris le deuxième rang pour compléter le premier doublé Mercedes cette saison.

«Il faut donner le crédit à l’équipe, et aux gens à l’usine, car ils ont travaillé très fort pour régler les problèmes que nous avions éprouvés lors de la dernière course (à Monaco) et envoyer un message clair à Ferrari, a déclaré Hamilton sur le podium. Et Valtteri a fait tout un travail afin d’amasser de précieux points. Je suis au septième ciel!»

Hamilton, le triple champion du monde, est le pilote actif qui compte le plus de victoires en carrière à Montréal, avec six (2007, 2010, 2012, 2015, 2016 et 2017). Celle-ci marquait aussi le 10e anniversaire de sa première victoire en F1, ici même à Montréal.

Hamilton est du même coup devenu le premier pilote depuis Michael Schumacher, de 2002 à 2004, à l’emporter trois années de suite au Grand Prix du Canada. Il s’est ainsi approché à une seule victoire du célèbre pilote allemand pour le plus grand nombre en carrière à Montréal, avec sept.

Le Britannique a également signé sa troisième victoire cette saison, après celles acquises aux Grands Prix de Chine et d’Espagne. Il a devancé au fil d’arrivée Bottas par 19,783 secondes, et le pilote Red Bull Daniel Ricciardo par 35,297.

Il s’agissait d’un troisième podium consécutif pour Bottas à Montréal, après avoir grimpé à deux reprises sur la troisième marche alors qu’il pilotait pour Williams, en 2015 et 2016.

«J’ai toujours du plaisir à courir ici, a admis le Finlandais. Et en tant qu’équipe, nous avions vraiment besoin de cette course pour amasser des points. Après Monaco, je dois admettre que je suis très impressionné par ce que l’équipe a accompli ce week-end.»

De son côté, Ricciardo semblait soulagé par sa troisième position. L’Australien, qui a triomphé au Grand Prix du Canada en 2014, vient également de signer un troisième podium consécutif pour Red Bull cette saison.

«J’ai seulement eu du plaisir lorsque j’ai vu le drapeau à damiers, a évoqué Ricciardo, avant de procéder à sa traditionnelle célébration du ‘Shoey’, qui consiste à boire du champagne à même sa botte. C’était difficile, parce que notre voiture n’était pas très rapide et que j’ai dû me défendre pendant toute la course. J’avais beaucoup de pression derrière et je savais que je ne pouvais pas commettre la moindre erreur. De plus, la chaleur a affecté ma concentration. Mais j’ai eu beaucoup de plaisir. C’est merveilleux d’être sur le podium.»

Le pilote Ferrari Sebastian Vettel, qui a endommagé sa voiture au départ, a effectué une belle remontée pour terminer quatrième, devant les voitures Force India de Sergio Perez et Esteban Ocon.

Lance Stroll (Williams) a fini la course au neuvième rang, tandis que son coéquipier Felipe Massa a été contraint à l’abandon tôt dans l’épreuve.

La course s’est essentiellement jouée dès les premiers virages.

Hamilton a connu un départ canon, tout comme le pilote Red Bull Max Verstappen, qui a surpris un peu tout le monde pour passer du cinquième au deuxième échelon. La course du jeune pilote néerlandais s’est cependant arrêtée au 11e tour, après avoir été victime d’un problème électronique, permettant à Bottas de retourner deuxième.

Entre-temps, le principal perdant au départ s’est révélé être Vettel, qui a chuté au quatrième échelon après avoir endommagé son aileron avant en se retrouvant coincé entre les Mercedes et les Red Bull dans les ‘S’ de Senna. Contraint d’entrer aux puits pour changer le museau, il est ressorti 18e et dernier.

À compter de ce moment-là, l’Allemand a entamé sa remontée au classement.

Au classement général, Vettel mène toujours avec une récolte de 141 points, soit 12 de plus que Hamilton. De son côté, Bottas a conservé sa troisième place à 93, devant Raikkonen, à 67.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou, aura lieu dans deux semaines. Et une fois de plus, Hamilton a indiqué que les pneus seront l’enjeu principal.

«Le circuit est très long et très lisse, donc les appuis aérodynamiques seront très importants, a-t-il souligné. J’étais très rapide là-bas l’an dernier, mais j’avais fini cinquième. Le plan, donc, c’est de capitaliser cette fois-ci.»