PITTSBURGH — Elias Diaz a réussi un double de deux points en première manche et les Pirates de Pittsburgh ont prévalu 3-1 face aux Marlins de Miami, dimanche.

Sa frappe au champ centre gauche a été précédée par des simples de Jose Osuna et David Freese.

Ivan Nova (6-4) a donné un seul coup sûr en six manches, un simple de JT Riddle, en quatrième. Il a retiré quatre frappeurs au bâton et n’a pas alloué de but sur balles.

Deux releveurs ont fait le lien vers Felipe Rivero, qui a obtenu un deuxième sauvetage.

Ichiro Suzuki a cogné son deuxième circuit de la saison pour les Marlins. Jeff Locke (0-2) a permis trois points et huit coups sûrs en cinq manches et un tiers.