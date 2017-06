Lance Stroll a réussi la meilleure performance de sa jeune carrière en F1 chez lui, dimanche, dans le cadre du Grand Prix du Canada.

Le Québécois de 18 ans a récolté ses deux premiers points en carrière en terminant au neuvième rang, lui qui était parti de la 17e place sur la grille.

«On l’a fait!, s’est-il exclamé après sa course. On a cassé la glace. C’est encore plus spécial que ce soit arrivé devant mes fans, mes amis et ma famille.»

Stroll a été le seul pilote de l’écurie Williams à terminer la course. Son coéquipier, Felipe Massa, a dû abandonner dès le premier tour à cause d’une collision avec Carlos Sainz (Toro Rosso).

La jeune recrue a pour sa part livrée une solide performance. Stroll est grimpé dans le top 10 en dépassant le vétéran Fernando Alonso (McLaren) au 47e tour. Il a hérité du neuvième rang à cause d’un arrêt aux puits de Danill Kvyat (Toro Rosso). Il s’est même battu brièvement en piste avec Sebastian Vettel (Ferrari) après que ce dernier ait fait un arrêt aux puits. Le meneur au classement des pilotes a toutefois eu le dessus sur le Québécois au 21e tour.

«Nous aurions pu obtenir ce genre de résultat plus tôt dans la saison, mais nous avons connu quelques difficultés, a affirmé Stroll. Cette fois, tout s’est bien passé. Je suis vraiment content.»

Le pilote de Mont-Tremblant avait été forcé à l’abandon à ses trois premiers Grand Prix de la saison. Avant Montréal, il avait obtenu son meilleur résultat en Russie. Une 11e place. «Parfois on a des problèmes, mais c’est pour connaître ce genre de résultats et ressentir ces sensations qu’on continue à pousser», a dit Stroll.

Ce dernier a également insisté sur le fait que les critiques à son endroit ne l’affectaient pas. «Je m’en fous des gens, a-t-il lancé. Je suis juste content pour l’équipe et pour moi. Le reste, ce n’est que du bruit. Les gens qui ne m’aiment pas vont toujours trouver une raison pour ne pas m’aimer. Je n’y peut rien.»