CANASTOTA, N.Y. — Evander Holyfield, le seul quadruple champion des poids lourds de l’histoire de la boxe, a été intronisé au Temple de la renommée du sport, dimanche.

Holyfield, le plus jeune de neuf enfants, n’a pas cessé de lancer des fleurs à sa mère et à ses frères et soeurs lors de son discours d’intronisation. Il a mentionné qu’il avait reçu un soutien constant de sa mère, qui refusait de le voir laisser tomber la boxe.

La carrière de celui qui était surnommé «The Real Deal» s’est échelonnée sur plus de trois décennies. Il a remporté 160 combats en tant qu’amateur et 44 de plus en tant que professionnel. Holyfield a été champion des poids lourds et des lourds-légers.

Il a notamment pris part à deux combats mémorables contre Mike Tyson et un autre contre Riddick Bowe.

L’ancien champion de trois catégories de poids Marco Antonio Barrera, l’ancien champion des poids super-mouches Johnny Tapia, l’entraîneur Johnny Lewis, le juge Jerry Roth, le journaliste Steve Farhood, le descripteur Barry Tompkins, le boxeur Eddie Booker et l’annonceur Jimmy Lennon ont aussi été intronisés.