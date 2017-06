CAMBRIDGE, Ont. — Ariya Jutanugarn a réussi un oiselet au premier trou d’une prolongation à trois joueuses et elle a remporté la Classique Manulife du circuit de la LPGA, dimanche.

Le coup frappé par Jutanugarn au 18e s’est retrouvé dans l’herbe longue, mais elle s’est reprise en frappant un coup d’approche vis-à-vis le fanion. Elle a ensuite réussi un coup roulé d’une distance de 25 pieds pour remporter la victoire, devant l’Américaine Lexi Thompson (72) et la Sud-Coréenne In Gee Chun (70).

Jutanugarn a terminé sa journée avec une carte de 69 et se retrouvait à égalité à moins-17 à la fin de la quatrième ronde.

Thompson, qui a débuté la ronde finale avec une avance d’un coup, menait par quatre coups au neuf d’aller, mais elle s’est écroulée au neuf de retour en commettant quatre bogueys. Il lui a fallu trois coups pour parcourir 35 pieds au 18e trou et elle a manqué un coup roulé d’une distance de quatre pieds qui lui aurait procuré la victoire.

«Je me sens bien, je sens que je me suis surpassée, s’est exclamée Thompson. Je sens que j’ai attendu longtemps ma première victoire de la saison.

«J’ai eu un coup de cinq pieds, un de six et un de quatre et je les ai tous manqués, a-t-elle raconté sur ses trois derniers trous. Si je les avais réussis, j’aurais gagné, mais j’imagine que c’est ça le golf.»

L’Anglaise Jodi Ewart Shadoff (69) s’est classée au quatrième rang. La Sud-Coréenne Mi Hyang Lee (68) et la Belge Laura Gonzalez Escallon (67) se trouvaient trois coups plus loin, à moins-14.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a terminé en tête chez les Canadiennes. Elle a remis une carte de 71 et a pris la 11e position grâce à un pointage cumulatif de moins-11.

«Évidemment je suis un peu déçue, mais de me retrouver à égalité au 11e rang, c’est pas mal, a déclaré Henderson. Je sens que mon jeu s’améliore.»

Alena Sharp, de Hamilton, a débuté la ronde finale avec trois coups de retard derrière Thompson, mais n’a pas été en mesure de lui faire compétition. Elle a commis un double boguey au dernier trou et a terminé à moins-10 en raison d’une carte de 76.

Sharp, qui a partagé la tête après 36 trous, était en voie de remporter son premier tournoi en carrière en 246 départs sur le circuit de la LPGA. Henderson a quant à elle connu des hauts et des bas lors de cette ronde, réussissant un aigle, six oiselets, mais commettant également six bogueys.

«J’ai mieux joué aujourd’hui qu’hier, a constaté Sharp. J’ai seulement commis une erreur au dernier trou et je n’ai pas été en mesure de capitaliser sur ce moment.»

Britanny Marchand, d’Orangeville, en Ontario, a connu quelques difficultés, jouant 81. Après s’être retrouvée au 9e rang la veille, elle a finalement obtenu le 46e échelon.

Pour sa victoire, Jutanugarn a empoché 255 000 $US de la bourse totale de 1,7 million $. Elle semblait sous le choc, se couvrant la bouche avec sa main, lorsqu’elle a frappé le coup de la victoire.

«Je savais que c’était un bon coup, mais je ne savais pas qu’il allait atteindre le fanion», a-t-elle expliqué.

La dernière Canadienne a avoir remporté ce tournoi en sol canadien était Jocelyne Bourassa, en 1973, au Tournoi La Canadienne.