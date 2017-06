LONG POND, Pa. — Ryan Blaney a résisté à Kevin Harvick lors du dernier droit et il a mis la main sur une première victoire en carrière au sein de la série majeure de la NASCAR, dimanche, au Pocono Raceway.

Âgé de 23 ans, Blaney, la troisième génération de pilote dans sa famille, en signé un premier gain en 68 départs.

Blaney a rallié le fil d’arrivée sans avoir l’aide de son équipe, car sa radio ne fonctionnait plus. Il pilote une voiture de Wood Brothers, une des équipes les plus historiques de la NASCAR. L’écurie a remporté au moins une course lors des sept dernières décennies, mais il s’agissait de la première depuis que Trevor Bayne a gagné le Daytona 500, en 2011.

Blaney fait partie d’un groupe de jeunes pilotes émergents qui ont pris d’assaut la NASCAR lors des deux dernières années. Deux de ceux-ci se retrouvaient également dans le top-10: la recrue Erik Jones a terminé troisième et Chase Elliott s’est emparé du huitième rang.

Darrell Wallace fils a complété la course en 26e position dans ce qui s’avérait le premier départ d’un pilote noir dans la série majeure de la NASCAR depuis 2006.