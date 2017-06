PARIS — Les joueurs des équipes de France et d’Angleterre entreront sur le terrain pour leur match amical, mardi, au Stade de France, au son de la chanson d’Oasis «Don’t look back in anger» — «Ne regarde pas en arrière avec colère» — en hommage aux victimes des attentats survenus à Manchester et à Londres.

Trois assaillants ont fauché des piétons sur le pont de Londres à bord d’un véhicule et ont poignardé plusieurs personnes dans un marché à proximité, le 3 juin. Huit personnes ont perdu la vie et des dizaines d’autres blessés. Le 22 mai, un kamikaze a fait exploser une bombe au moment où les foules quittaient un concert de Ariana Grande à Manchester, tuant 22 personnes.

La France a également été touchée par des attaques, notamment à Paris en novembre 2015 et à Nice en juillet dernier.

La chanson du groupe britannique Oasis a connu un succès mondial lors de sa sortie en 1995. Elle sera jouée mardi par le chœur et la Garde républicaine française, a fait savoir la Fédération française de football dans un communiqué.

En honneur aux victimes des attaques en Grande-Bretagne, le protocole des hymnes sera inversé. «God save the Queen» sera joué en deuxième après «La Marseillaise», avec les paroles de chaque hymne projetées sur les écrans géants.

Les joueurs se réuniront l’instant d’une photo. Une minute de silence sera également observée.

Les joueurs de l’équipe de France avaient été touchés par la démonstration de soutien dont ils ont été l’objet de la part des amateurs anglais quand ils ont disputé un match amical au stade de Wembley, le 17 novembre 2015 — seulement quatre jours après les attaques meurtrières qui ont touché Paris. Les amateurs anglais avaient alors chanté l’hymne français et plusieurs autres hommages avaient été offerts.