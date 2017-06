VIENNE — L’Autrichienne Elisabeth Goergl a annoncé sa retraite à l’âge de 36 ans, deux ans et demi après être devenue la skieuse la plus âgée à gagner une épreuve de la Coupe du monde.

Goergl, double championne du monde et double médaillée olympique de bronze, a expliqué qu’elle manquait de motivation pour préparer sa saison olympique.

«Plusieurs amateurs m’ont demandé de continuer une autre année mais je veux aller dans une autre direction, a-t-elle déclaré. Si j’avais encore ressenti une étincelle, je n’aurais pas annoncé ma retraite maintenant.»

Goergl a entrepris une formation pour devenir entraîneuse de ski, et elle vient de sortir un CD avec ses propres chansons.

Le point culminant de sa carrière s’est produit en 2011, lorsqu’elle a créé la surprise en battant les favorites Lindsey Vonn et Maria Hoefl-Riesch deux fois pour s’offrir les médailles d’or de la descente et du super-G aux championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne.

«C’est évidemment ma plus grande et ma plus belle réalisation», a déclaré Goergl, qui avait interprété la chanson «You’re a Hero» en direct sur la scène lors de la cérémonie d’ouverture des mondiaux.

«Gagner le super-G le lendemain était très spécial. Et gagner la descente était la cerise sur le gâteau. Double championne du monde, c’était génial.»

Au cours de sa carrière de 17 saisons, Goergl a gagné cinq médailles à des championnats importants et elle a pris part à 378 épreuves de la Coupe du monde, en remportant sept. Elle avait 33 ans et 301 jours quand elle a gagné sa dernière course, un super-G à Val d’Isère, en France, en décembre 2014.