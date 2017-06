NEW YORK — Jacob deGrom a offert seulement cinq coups sûrs, Asdrubal Cabrera a compensé une erreur gênante en défensive en frappant deux longues balles en plus de mettre la table pour quatre doubles jeux et les Mets de New York ont malmené les Cubs de Chicago 6-1, lundi soir.

DeGrom (5-3) a réalisé le premier match complet des Mets cette saison, permettant au club new-yorkais de signer une quatrième victoire consécutive.

Les Mets, qui s’approchent du seuil de la respectabilité (,500), ont entamé une séquence clé de deux semaines au cours desquelles ils disputeront 14 matchs de suite contre des équipes qui ont participé aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale l’an dernier.

Les Cubs ont encaissé une neuvième défaite d’affilée à l’extérieur pour se retrouver avec une fiche de 31-32 — les champions en titre de la Série mondiale n’ont pas gagné à l’extérieur du Wrigley Field depuis un mois, soit leur pire léthargie sur les terrains adverses depuis 2012.

Le voltigeur étoile des Mets Yoenis Cespedes a quitté la rencontre en raison d’une contusion au talon du pied gauche. Il avait frappé un coup sûr en trois présences au bâton avant d’être retiré du match. Samedi, Cespedes avait salué son retour au jeu après une absence de six semaines en claquant un grand chelem contre les Braves à Atlanta. Il était ennuyé par une blessure aux muscles ischio-jambiers, et souffrait d’une blessure chronique à un quadriceps.

John Lackey (4-7) présente une fiche de 0-4 à ses cinq derniers départs.