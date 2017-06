OTTAWA — Les 67 d’Ottawa ont nommé James Boyd au poste de directeur-général et André Tourigny comme vice-président des opérations hockey et entraîneur-chef.

Ces postes étaient vacants à la suite de la démission de Jeff Brown, qui a quitté ses fonctions d’entraîneur-chef et de directeur-général en avril pour des raisons personnelles.

Boyd a guidé les Steelheads de Mississauga au titre dans l’Association Est la saison dernière tandis que Tourigny était l’entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax.

«Nous avons gagné le gros lot, a déclaré le gouverneur des 67, Jeff Hunt, dans un communiqué. C’était une décision importante pour notre équipe et nous avons frappé le grand coup avec James et André. Ils comptent 27 années d’expérience derrière le banc et 19 comme directeur-général ensemble et les deux ont connu de francs succès. Nous avons définitivement les bons gars.»

Les 67 ont terminé au dernier rang dans la section Est en vertu d’un palmarès de 26-34-7-1.