MONTRÉAL — Le défenseur latéral gauche Ambroise Oyongo de l’Impact de Montréal a été opéré avec succès, mardi, à Barcelone, à la suite d’une rupture du tendon patellaire (rotulien) du genou droit.

Oyongo s’est blessé au genou lors d’un match de qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2019 entre le Cameroun et le Maroc, samedi, à Yaoundé, lorsqu’il a chuté maladroitement à la 18e minute quand son maillot a été retenu par un adversaire.

L’équipe montréalaise a indiqué qu’il devra s’absenter pour une période d’environ six mois.

Le Cameroun a éventuellement gagné la rencontre 1-0. Oyongo devait aussi représenter le Cameroun à la Coupe des Confédérations de la FIFA, du 17 juin au 2 juillet en Russie.

Oyongo, âgé de 25 ans, en est à sa troisième campagne avec l’Impact, qui a acquis ses services des Red Bulls de New York en janvier 2015 en compagnie d’Eric Alexander et en retour de Felipe. En 60 matchs en MLS avec l’Impact, Oyongo a inscrit deux buts et six aides.