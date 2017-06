NASHVILLE — Les Predators de Nashville ont consenti une entente d’une saison d’une valeur de 650 000 $US au défenseur suisse Yannick Weber.

L’ex-défenseur du Canadien a disputé un sommet personnel de 73 rencontres cette saison, et il a marqué un but en plus d’amasser huit points.

Weber, qui est âgé de 28 ans, a inscrit 23 buts et récolté 55 mentions d’aide en 347 matchs en carrière dans la LNH avec le Tricolore, les Canucks de Vancouver et les Predators. Il a aussi totalisé 33 buts et 62 passes en 155 matchs en carrière dans la Ligue américaine de hockey (AHL) avec les Bulldogs de Hamilton et les Comets d’Utica.

Weber mesure cinq pieds, 11 pouces et pèse 200 livres.