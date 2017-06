CLEVELAND — Après avoir félicité Kevin Durant et Stephen Curry, LeBron James a quitté le plancher à l’issue du match no 5 et rejoint Kyrie Irving, qui l’attendait.

Les deux joueurs étoiles des Cavaliers de Cleveland se sont donné l’accolade, et alors qu’ils se dirigeaient vers le vestiaire et que la chanson ‘We Are the Champions’ du groupe Queen’s résonnait dans les haut-parleurs de l’Oracle Arena d’Oakland, James a lancé un message à son coéquipier et au reste de la planète.

«Nous reviendrons, a-t-il martelé. Nous reviendrons.»

Les champions en titre de la NBA avaient des failles dans leur armure, surtout en défensive et au niveau de la profondeur de leur effectif, et elles ont été révélées au grand jour par une équipe de loin supérieure en série finale.

Un an après avoir effectué une remontée historique, James et les Cavaliers ont été incapables de freiner les Warriors de Golden State.

Même s’ils n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires en séries éliminatoires de l’Association Est et que James a joué à la hauteur des attentes pendant cinq parties contre les Warriors, les Cavaliers ont été incapables de défendre leur titre — et ce, en dépit du fait qu’ils avaient la plus importante masse salariale de la ligue. La formation de l’Ohio n’est donc plus l’équipe à battre, et même si elle peut encore aspirer aux grands honneurs, elle a des croûtes à manger si elle veut rejoindre les Warriors, qui ont présenté une fiche de 81-18 à l’occasion de la première campagne de Durant à Oakland et qui sont bâtis pour dominer pendant longtemps.

À 32 ans, et même s’il n’a jamais joué aussi bien en 14 saisons dans la NBA, l’héritage de James pourrait être terni par la naissance d’une hypothétique dynastie.

«Je dois m’asseoir et réfléchir, a confié James, qui a présenté une moyenne de 33,6 points, 12 rebonds et 10 assistances au cours de cette série de championnat, sa septième consécutive. Ils seront dominants pendant longtemps. La plupart de leurs joueurs sont dans la vingtaine, et ils n’ont pas encore atteint leur plein potentiel… De ma perspective, ils seront des aspirants au titre pour quelques années encore.»

Les Cavaliers ne peuvent en dire autant.

James est sous contrat pour encore un an, et rien ne garantit que le triple champion de la NBA acceptera une offre à long terme des Cavaliers en 2018, malgré sa volonté de demeurer dans le nord-est de l’Ohio. La semaine dernière, James a dit qu’il ignorait combien de saisons il lui restait à jouer. Il est possible que ses opportunités d’affaires à l’extérieur du terrain, qui comprennent la possibilité de se porter acquéreur d’une concession de la NBA, l’encouragent à devancer sa retraite sportive.

Mais c’est encore loin. Les Cavaliers doivent pour l’instant s’inquiéter de l’avenir du directeur général David Griffin, dont le contrat arrivera à échéance le 30 juin.

Griffin, qui a pu bâtir l’équipe autour de James et qui a bénéficié de la volonté du propriétaire Dan Gilbert de dépenser sans compter, a supervisé l’érection d’un club qui a participé à la série de championnat pour une troisième saison consécutive et qui trône au sommet de l’Association Est.

Donc, une fois que l’enjeu au sein de l’administration sera réglé, le directeur général devra colmater les failles des Cavaliers: la défensive, un groupe de réservistes vieillissants et trouver un garde substitut de qualité.

Pour James, une deuxième place n’est pas envisageable, surtout lorsque le succès se mesure en bagues de championnat. Il n’y a rien de gênant à s’incliner devant les Warriors pour la deuxième fois en trois ans, une équipe qui a amassé 73 victoires et qui a dû faire appel à Durant pour détrôner James.

Ainsi, son nouveau défi sera de retourner au sommet.

«Les équipes et les concessions tenteront de trouver des façons d’assembler des groupes de joueurs, de bons groupes de joueurs qui pourront se mesurer à cette équipe, a-t-il expliqué. Ils (les Warriors) forment le meilleur groupe qui soit, et j’ai affronté des groupes qui étaient très, très bons, et je crois qu’ils frôlent la perfection.»