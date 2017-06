Rafael Nadal a déclaré forfait en prévision du tournoi sur gazon du Queen’s, deux jours après avoir conquis un dixième titre en carrière aux Internationaux de France.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du tournoi, l’Espagnol a expliqué avoir besoin de repos après une longue saison sur la terre battue. En plus d’avoir triomphé à Paris, Nadal s’est adjugé les titres des Masters de Monte-Carlo et Madrid, en plus du celui du tournoi de Barcelone.

«Je suis vraiment désolé d’annoncer que je ne serai pas en mesure de disputer le Queen’s la semaine prochaine, pouvait-on lire. Je suis triste d’avoir à prendre cette décision parce que j’adore le Queen’s, que j’ai remporté en 2008. (…) J’espérais prendre quelques jours de repos et être prêt mais, à 31 ans et après une longue saison sur la terre battue, et après en avoir parlé avec mon équipe et mon médecin, j’ai décidé de me reposer afin d’être prêt pour Wimbledon.»

Nadal a gagné à deux reprises le tournoi de Wimbledon, soit en 2008 et 2010. Il s’est aussi incliné en finale en 2006, 2007 et 2011.