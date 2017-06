TORONTO — Logan Morrison a frappé l’un des trois circuits des Rays incluant son 18e de la saison, mardi, alors que Tampa Bay s’est imposé 8 à 1 face aux Blue Jays de Toronto.

Morrison se trouve deuxième de l’Américaine pour les circuits, à égalité avec Justin Smoak, des Blue Jays.

Corey Dickerson et Taylor Featherston ont aussi envoyé des balles au-delà des clôtures.

Dickerson a aussi frappé trois simples. Featherston, le neuvième frappeur, a claqué son premier circuit de la saison, son deuxième en carrière.

Les visiteurs ont récolté 16 coups sûrs, incluant une frappe ou plus en lieu sûr pour chacun des joueurs partants.

Les Rays ont prévalu dans six de leurs sept derniers matches.

Le point des Jays est venu d’un simple d’Ezequiel Carrera, en septième. Son coup sûr à travers le monticule a poussé au marbre Russell Martin, qui avait cogné un double.

Après une victoire à ses débuts dans les grandes ligues, Jacob Faria (2-0) a de nouveau été très solide. En six manches et un tiers, il a donné un seul point et a retiré huit frappeurs au bâton. Il a permis six coups sûrs et un but sur balles.

«Un effort numéro 1 de sa part, a confié le gérant des Rays, Kevin Cash. Les Blue Jays sont peu commodes, mais il a réduit leurs frappeurs au silence.»

Marco Estrada (4-5) a connu une soirée misérable, accordant six points et 12 coups sûrs en trois manches et un tiers. Il a perdu à ses trois dernières sorties.

«Il a l’habitude de maîtriser ses tirs avec une fine précision et ça lui fait défaut en ce moment, a dit le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Il avait meilleure mine tôt dans la rencontre, mais les coups sûrs s’accumulaient. Il va se replacer.»

Les Blue Jays échouaient pour la sixième fois en autant d’occasions dans leur quête d’amener leur dossier à ,500.

«Nous allons y arriver, a dit Gibbons. On va espérer que ce soit rapidement. C’est sûr que c’est frustrant.»

La courte série de deux matches se termine mercredi, avec comme partants Jake Odorizzi et Francisco Liriano.