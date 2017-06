CLEVELAND — Cody Bellinger a frappé deux circuits et les Dodgers de Los Angeles ont gagné un cinquième match d’affilée, l’emportant 7-5 face aux Indians de Cleveland, mardi.

Bellinger a réussi une claque en solo et une de trois points. La recrue en est déjà à 17 coups de quatre buts, dans l’impasse au troisième rang de la Nationale.

Yasiel Puig a aussi cogné une longue balle pour les Dodgers, qui ont récolté 12 coups sûrs.

Clayton Kershaw (9-2) a donné deux points et six coups sûrs en sept manches.

Kenley Jansen a été sollicité pour un seul retrait et a signé un 12e sauvetage, après que Chris Hatcher ait alloué un circuit de trois points à Daniel Robertson. Il a mis fin au débat en retirant Jason Kipnis au bâton.

Roberto Perez a aussi frappé un circuit dans une cause perdante. Andrew Miller (3-1) a permis un point et deux coups sûrs en une manche et deux tiers.

Diamondbacks 7 Tigers 6

Un circuit de David Peralta en neuvième a permis aux Diamondbacks de l’Arizona de l’emporter 7-6 face aux Tigers de Detroit.

Paul Goldschmidt et Brandon Drury ont aussi frappé des circuits pour les D’Backs, qui ont failli bousiller une avance de 6-0.

La victoire est allé à Archie Bradley (2-1), tandis que Fernando Rodney a inscrit un 17e sauvetage.

Justin Wilson (2-2) a concédé le circuit de Peralta sur son premier tir en neuvième.

Les Tigers ont marqué tous leurs points en sixième, incluant un circuit de deux points de J.D. Martinez.