SUNRISE, Fla. — Les Panthers de la Floride ont annoncé la nomination de Bryan McCabe à titre de directeur du personnel des joueurs.

Âgé de 42 ans, McCabe a passé les cinq dernières saisons au sein de l’organisation des Panthers. Jusqu’à tout récemment, il occupait le poste de directeur du développement des joueurs.

Un ancien défenseur, McCabe a disputé 1135 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey, amassant 145 buts et 528 points avec six formations différentes dont les Panthers, entre 2008 et 2011.

Avec les Panthers, McCabe a joué son 1000e match dans la LNH et il a été nommé sixième capitaine de l’histoire de l’équipe en 2009.

Choix de deuxième ronde des Islanders de New York — 40e au total — en 1993, McCabe a porté les couleurs des Islanders de 1995 à 1998, avant d’évoluer avec les Canucks de Vancouver en 1998 et 1999.

Il a aussi passé une saison avec les Blackhawks de Chicago avant de se retrouver avec les Maple Leafs de Toronto, où il a joué pendant sept saisons complètes, entre 2000 et 2008. Il a terminé sa carrière avec les Rangers de New York, en 2011.

«Bryan a excellé au niveau du développement des joueurs, autant sur la glace qu’à l’extérieur, et plusieurs de nos jeunes joueurs sont devenus des membres-clé de notre équipe pendant son séjour avec l’équipe, a déclaré Dale Tallon, président des opérations hockey et directeur général des Panthers.

«Il a mérité la chance de se voir confier un rôle accru dans les opérations quotidiennes de l’équipe.»