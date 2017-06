NEW YORK — Les Rangers de New York ont racheté le contrat du défenseur Dan Girardi, mercredi.

Girardi, qui est âgé de 33 ans, a disputé 788 matchs en carrière avec les Rangers. Il a totalisé 46 buts et amassé 184 mentions d’aide, en plus d’afficher un différentiel de plus-54 et d’écoper 275 minutes de pénalité.

«J’ai donné mon cœur et mon âme à cette équipe pendant les 11 dernières saisons et j’ai apprécié chaque minute avec elle, a déclaré le principal intéressé. Je tiens à souligner que les Rangers sont une organisation de première classe qui a toujours traité ses joueurs de la bonne façon. Ma famille et moi sommes très reconnaissants de la façon dont nous avons été traités pendant notre séjour à New York.»

Le vétéran originaire de Welland, en Ontario, a aussi pris part à 122 matchs éliminatoires avec les Rangers, inscrivant six buts et 27 mentions d’assistance, en plus d’avoir purgé 36 minutes de pénalité.

«La contribution de Dan à l’organisation des Rangers a été incommensurable, a déclaré le président des Rangers, Glen Sather. Il a été un modèle par sa détermination implacable, et a tout donné ce qu’il avait à cette organisation, autant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci. Sa famille et lui feront toujours partie des Rangers.»

Girardi, qui avait accepté l’offre de contrat des Rangers à titre de joueur autonome non repêché le 1er juillet 2006, a joué plus de matchs que tout autre joueur non repêché dans l’histoire de la concession new-yorkaise. Il restait encore trois ans à son contrat, qui devait se terminer à l’issue de la campagne 2019-20.

«Je voudrais remercier Dan pour tout ce qu’il a fait pour les Rangers pendant 11 saisons, a déclaré le directeur général Jeff Gorton. Il a été l’un des principaux contributeurs de nos succès au cours de la dernière décennie. Nous avons le plus grand respect pour Dan et lui souhaitons la meilleure chance pour l’avenir.»

Un peu plus tôt mercredi, les Rangers ont conclu une entente avec l’attaquant Matt Puempel.

Le directeur général Jeff Gorton a confirmé le pacte mercredi. En concluant une entente avec Puempel, les Rangers répondent aux exigences du repêchage d’expansion qui stipulent qu’au moins deux attaquants sous contrat pour la saison 2017-18 doivent être exposés.

Les Rangers ont réclamé l’attaquant de 24 ans au ballottage des Sénateurs d’Ottawa en novembre. Il a marqué six buts et amassé trois mentions d’aide en 40 parties la saison dernière, et totalise 10 buts et cinq passes en 79 rencontres en carrière dans la LNH.

Les Rangers ont aussi nommé l’ex-joueur Jed Ortmeyer au poste de directeur responsable du développement des joueurs, Steve Eminger à titre de recruteur professionnel et Ben Prentiss comme conseiller responsable en matière de conditionnement physique.