MONTRÉAL — On le surnommait ‘The Don’, et ce n’est pas pour rien.

Don Matthews était un personnage plus grand que nature, doté d’un esprit vif qui appréciait particulièrement les feux de la rampe, et qui prenait un malin plaisir à garder les gens qui l’entouraient sur le qui-vive en adoptant un style particulièrement abrasif.

Le membre du Temple de la renommée du football canadien est décédé à l’âge de 77 ans. Les Argonauts de Toronto ont précisé qu’il s’était éteint mercredi matin à Beaverton, en Oregon. Il avait annoncé en 2012 qu’il luttait contre un cancer.

«Don Matthews avait du style, n’avait aucun scrupule à afficher sa confiance et était passionné autant par la vie que par le football, a déclaré par voie de communiqué le président du conseil des gouverneurs de la LCF, Jim Lawson. La LCF était plus flamboyante, plus attrayante et s’en trouvait bonifiée parce qu’il en faisait partie. Nos pensées et nos prières sont dirigées vers sa famille, vers ceux qui le connaissaient et qui l’aimaient et vers une quantité incalculable de partisans qui se souviendront de lui à jamais.»

Matthews fut l’un des entraîneurs les plus prolifiques de l’histoire de la Ligue canadienne de football (LCF) en vertu de ses 231 victoires et de ses 10 conquêtes de la Coupe Grey.

Mais il était également très controversé, puisqu’il aimait prendre des risques pour obtenir du succès.

Les joueurs ont toujours aimé jouer pour lui puisqu’il avait la réputation de créer une atmosphère gagnante et de protéger ses hommes. Pendant la saison régulière, les équipes de Matthews participaient rarement à des entraînements avec contacts, et il les laissait souvent contribuer à l’ébauche d’un plan de match.

Pourtant, il a maintenu sa distance avec eux. Bien que reconnu pour être un «entraîneur près de ses joueurs», il pouvait aussi être impitoyable lorsqu’il s’agissait de prendre des décisions au niveau du personnel et de clouer des joueurs au banc.

Par voie de communiqué, la LCF a déclaré que Matthews était «unique».

Matthews avait été nommé entraîneur-chef des Oiseaux en 2002, et il avait permis à la formation montréalaise de dominer la LCF pendant cinq ans, soit jusqu’en 2006. Sa fiche de 58-28 pendant son séjour dans la métropole a permis aux Alouettes de gagner la coupe Grey en 2002, de participer en trois occasions au match de championnat du circuit canadien et de terminer au sommet de la section Est quatre fois en cinq ans.

Le 4 octobre 2006, il a démissionné de son poste au sein des Alouettes, invoquant des problèmes de santé.

Matthews a conclu sa carrière, qui s’est étalée sur quatre décennies, à titre d’entraîneur qui a connu le plus de succès dans l’histoire de la LCF, en vertu de sa fiche de 231-132-1.

Il occupe présentement le deuxième rang à ce chapitre derrière Wally Buono, qui a brisé sa marque en 2009.

Matthews, qui a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2004, a dirigé au cours de sa carrière les Lions de la Colombie-Britannique, les Argonauts, les Roughriders de la Saskatchewan, les Stallions de Baltimore, les Eskimos d’Edmonton et les Alouettes. Il a démissionné de son dernier poste d’entraîneur-chef, avec les Argonauts, le 31 octobre 2008.