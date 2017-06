MIAMI — Marcell Ozuna a claqué son 17e circuit de la saison et les Marlins de Miami ont eu raison des A’s d’Oakland 11-6, mercredi.

Tyler Moore a aussi frappé un coup de canon pour Miami, qui perdait 4-0 après le deuxième tour au bâton des Athletics.

Ichiro Suzuki a récolté un simple comme frappeur suppléant en cinquième. Il a maintenant fourni 365 coups sûrs lors de matches interligues, éclipsant ainsi le record de Derek Jeter.

Edinson Volquez a permis cinq points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches. Le gain est allé à Kyle Barraclough (2-1), qui s’est chargé de la cinquième.

Ryon Healy a cogné un circuit de trois points pour les A’s, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

Daniel Gossett (0-1) a donné sept points et six coups sûrs en trois manches et un tiers. Il effectuait son premier départ dans le baseball majeur.