ERIN, Wis. — Dustin Johnson a terminé sa dernière ronde d’entraînement à l’Omnium des États-Unis tout juste avant les premiers grondements de tonnerre et avant que l’on sonne la sirène à Erin Hills.

Le synchronisme était parfait pour le golfeur no 1 au monde, comme c’est le cas depuis deux semaines.

Autant il déteste rater le seuil de qualifications pour les rondes du week-end, autant il était heureux d’être en congé lors du week-end, il y a deux semaines au Memorial. Cela lui a permis de passer deux jours dans le Wisconsin pour apprivoiser le plus long parcours de l’histoire de l’Omnium des États-Unis, et de réaliser qu’il allait arriver en retard à Erin Hills pour des raisons familiales importantes.

River Jones Johnson, son deuxième fils, est né lundi.

Johnson découvrira jeudi si son jeu est suffisamment à point pour qu’il devienne le premier golfeur en 28 ans à défendre avec succès son titre à l’Omnium des États-Unis. La seule chose qu’il craint, outre l’épaisse couche de fétuques rouges qui borde les allées à Erin Hills, est la maison où il passe la semaine.

Elle est munie d’un escalier à colimaçon.

«Je m’assieds sur chaque marche maintenant quand je descends les escaliers, a affirmé Johnson en souriant. Je descends sur les fesses.»

Des escaliers sont la seule chose qui l’a ralenti plus tôt cette année. Après avoir gagné trois tournois d’affilée, Johnson a déboulé des escaliers à la veille du Tournoi des Maîtres et s’est suffisamment fait mal au dos pour qu’il soit contraint à l’abandon.

Il n’a pas gagné en quatre tournois depuis l’incident et son jeu n’est pas au même niveau. Il admet qu’il n’est plus sur la même lancée.

Malgré tout, Johnson sera le favori cette semaine à la 117e édition de l’Omnium des États-Unis. Le parcours semble taillé sur mesure pour son jeu. En raison de la pluie attendue dans les prochains jours, Johnson pourra attaquer les verts de manière agressive, sachant que sa balle ne rebondira pas trop loin de la coupe.

«J’espère qu’ils placeront tous les trous le plus loin possible», a affirmé le puissant cogneur, qui était à Los Angeles lundi pour assister à la naissance de son deuxième enfant avec son épouse Paulina Gretzky.

Questionné sur la semaine particulière qu’il connaît, Johnson a haussé les épaules.

«C’est comme ça, a-t-il répondu. J’aimerais pouvoir expliquer comment je passe à travers ça, mais je n’arrive pas à le faire. Je dois jouer au golf. C’est pour ça que je suis ici. Et je veux bien faire.»

Johnson n’est pas le seul golfeur qui pourrait être avantagé par le long parcours d’Erin Hills. Rory McIlroy, qui a remporté l’Omnium des États-Unis au Congressional en 2011, était très heureux de fouler un terrain ramolli par la pluie.

Jason Day a recommencé à trouver sa touche. En plus de sa puissance, Day est redoutable autour des verts, ce qui pourrait être un atout important puisque les verts sont entourés de pentes et non d’herbe longue.