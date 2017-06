DÉTROIT — Deux points dès la première manche ont mené les Diamondbacks de l’Arizona vers un gain de 2 à 1 face aux Tigers de Detroit, mercredi.

David Peralta a réussi un ballon sacrifice et Brandon Drury a ajouté un simple d’un point.

Le coup sûr de Drury a donné suite à un simple de Paul Goldschmidt et un double de Chris Owings.

Goldschmidt domine le baseball majeur avec 58 points marqués.

Taijuan Walker (5-3) a donné un point et six coups sûrs en cinq manches, retirant six frappeurs au bâton.

Walker en était à sa première apparition depuis le 19 mai, résultat d’une ampoule à l’index droit.

Randall Delgado a lancé pendant trois manches, puis Fernando Rodney a mérité un 18e sauvetage. Il a retiré tout le monde au bâton – les deux premiers sur décision, le dernier sur élan.

L’Arizona montre un dossier de 9-1 en matches interligues cette saison.

Jordan Zimmermann (5-5) a permis deux points et six coups sûrs en huit manches.