RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont conclu une prolongation de contrat de deux saisons d’une valeur annuelle moyenne de 2,86 millions $US avec l’attaquant Teuvo Teravainen, a révélé le directeur général et vice-président exécutif Ron Francis jeudi.

Teravainen, qui est âgé de 22 ans, a établi des sommets personnels aux chapitres des matchs joués (81), des buts (15), des mentions d’assistance (42) et des points (42) en 2016-17. Le hockeyeur originaire de Helsinki, en Finlande, a terminé au deuxième rang des marqueurs des Hurricanes pour les points en supériorité numérique (15), et cinquième pour les passes à sa première saison avec le club.

«Teuvo est un joueur très talentueux et une pièce essentielle pour l’avenir de cette concession, a dit Francis. Il est encore très jeune et nous avons hâte de le voir poursuivre sa progression dans l’uniforme des Hurricanes.»

Teravainen a été acquis en compagnie de Bryan Bickell des Blackhawks de Chicago le 16 juin 2016, en retour d’un choix de deuxième ronde au repêchage de la LNH en 2016 et d’un choix de troisième ronde en 2017.

L’attaquant de cinq pieds, 11 pouces et 178 livres a été sélectionné en première ronde, 18e au total, par les Hawks lors du repêchage de 2012. Il totalise 32 buts et 54 mentions d’assistance en 196 matchs en carrière dans la LNH avec les Hawks et les Hurricanes. Teravainen a aussi amassé quatre buts et sept mentions d’aide en 25 matchs éliminatoires, contribuant au passage à la conquête de la coupe Stanley des Hawks en 2015.