MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a accordé une prolongation de contrat de deux saisons à l’attaquant Charles Hudon.

L’équipe a annoncé la nouvelle jeudi, environ une heure après avoir fait l’acquisition de Jonathan Drouin du Lightning de Tampa Bay en retour du défenseur Mikhail Sergachev.

Hudon a signé un contrat qui serait d’une valeur moyenne annuelle de 650 000 $ US, selon différents rapports. L’équipe a cependant indiqué qu’il s’agit d’un contrat à deux volets pour la saison 2017-18 et à un volet pour la saison 2018-19.

Le natif d’Alma a inscrit 27 buts et un total de 49 points en 56 matchs avec les IceCaps de Saint-Jean, dans la Ligue américaine de hockey, la saison dernière. Il a ajouté un but et trois mentions d’aide en quatre rencontres de séries éliminatoires.

Hudon, qui a été choisi au cinquième rang, 122e au total, lors du repêchage de 2012, a également pris part à trois matchs avec le grand club en 2016-17, récoltant deux aides. En carrière, il a enfilé l’uniforme du Canadien pour six rencontres et a accumulé quatre aides.

En 207 matchs depuis ses débuts dans la LAH, Hudon a inscrit 75 buts et 87 aides pour 162 points.