Arrivé cet hiver au Québec, le milieu de terrain argentin Adrian Arregui ne jouera plus avec l’Impact de Montréal.

Le club a annoncé, vendredi, qu’une entente mutuelle a été trouvée afin de mettre un terme au prêt d’un an du joueur arrivé de Club Atlético Temperley le 22 février.

«Après avoir discuté avec Adrian à propos de son futur avec nous, nous en sommes venus à une entente pour mettre fin à son prêt et terminé mutuellement son contrat, a indiqué dans un communiqué le directeur technique de l’Impact, Adam Braz. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite de sa carrière.»

La greffe entre le club montréalais et l’Argentin n’a jamais pris. Agé de 24 ans, Arregui n’a pris part qu’à six rencontres de MLS, dont seulement trois comme titulaire. En 238 minutes de jeu, il n’a totalisé qu’une seule passe décisive. Il n’était plus entré en jeu depuis la venue de Columbus au Stade Saputo le 13 mai.

Ce départ libère également une place de joueur international pour l’Impact de Montréal.