MONTRÉAL — C’est l’heure des prises de décisions chez les Alouettes de Montréal. Même si elle a jusqu’à samedi en vertu des règles de la Ligue canadienne de football, l’équipe montréalaise a décidé qu’elle allait retrancher les joueurs qui ne se sont pas suffisamment démarquer à ses yeux dès vendredi.

Mercredi, à l’Université Bishop’s, l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine a indiqué que certains jeunes joueurs avaient forcé la direction à revoir ses positions et qu’ils la pousseraient à prendre des décisions difficiles.

Certains de ces joueurs étaient en audition, jeudi, lors du deuxième match préparatoire des Alouettes, face au Rouge et Noir d’Ottawa. Tous n’ont pas offert le même niveau de performance par contre.

Le quart Matthew Shiltz, vanté par Chapdelaine à la conclusion du camp, a connu une soirée difficile contre un groupe essentiellement composé de réservistes. Sans être éclatant, Vernon Adams fils a été plus solide. Ses quelques départs d’expérience dans le circuit l’an dernier auront au final pesé lourd, et on peut présumer qu’il a conservé le poste de quart no 2.

«Quand tu mets un peu plus de pression sur un jeune quart-arrière, ce n’est pas toujours facile, a souligné Chapdelaine jeudi. Il faudra former Matt Shiltz au bon rythme, prudemment.»

Même quelques vétérans se trouvaient en audition. C’est le cas du demi de coin Jovon Johnson, dont le nom revient souvent dans les discussions au sujet des joueurs qui pourraient être retranchés. Jeudi, il a terminé sa soirée de travail avec quatre plaqués et une spectaculaire interception en fin de rencontre. Très populaire auprès de ses coéquipiers, Johnson a rapidement été encerclé par ceux-ci après ce jeu.

«À ce point-ci de ma carrière, je ne veux que prouver que je peux toujours jouer à ce niveau, a déclaré Johnson après la rencontre. Ce jeu était très bien, mais je trouve que j’aurais pu obtenir deux autres interceptions dans le match. Mais c’était un bon jeu par contre.

«Je sens que j’en ai fait suffisamment, mais il ne s’agit pas de ma décision. Espérons que j’en aie fait assez pour rester. Sinon, espérons que j’en aie fait assez pour que quelqu’un d’autre remarque mon jeu.»

Performances rassurantes

Après un premier match en demi-teintes, la ligne à l’attaque s’est faite rassurante.

«On a pu voir une meilleure coordination entre le jeu de la ligne à l’attaque et le jeu du demi offensif, a analysé l’entraînuer. Il ne s’agit pas seulement que de faire bouger la ligne défensive, mais il faut s’assurer qu’il y ait une chimie entre les deux: il faut coordonner la cible du porteur de ballon avec les blocs clés qui doivent être faits le long de cette route. Ça a été fait de bien meilleure façon (jeudi).»

Cette chimie a rapporté: les Alouettes ont amassé 158 verges au sol.

«On a encore du travail à faire, mais on est sur le bon chemin.»

Le botteur Boris Bédé aussi semble s’être retrouvé. Après une saison 2016 difficile, le Français semble avoir retrouvé ses repères. Jeudi, il a réussi trois placements pour porter à sept sa série de succès en matchs préparatoires, en plus d’effectuer des bottés de dégagements précis en profondeur, laissant au Rouge et Noir de bien mauvaises positions de départ sur le terrain.

Chapdelaine et son équipe reverront le film du match en matinée et tout le monde devrait être fixé sur son sort au courant de l’après-midi.