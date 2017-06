MONTRÉAL — François Beauchemin a été surpris et déçu d’apprendre que l’Avalanche du Colorado avait décidé d’acheter son contrat avec encore une saison à écouler.

C’est ce qu’a déclaré le vétéran défenseur en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne vendredi, alors qu’il se trouvait au club de golf Les Dunes, dans sa ville natale de Sorel, pour la présentation de son tournoi de golf annuel.

Beauchemin a dit avoir reçu un appel du directeur général Joe Sakic mercredi soir, pour lui faire part de la décision de l’équipe. Celle-ci a été annoncée jeudi matin.

Selon Beauchemin, Sakic lui a expliqué que l’Avalanche voulait amorcer un virage jeunesse et que par respect, il voulait lui donner le plus de temps possible pour entamer des négociations avec d’autres équipes.

Beauchemin s’est dit d’autant plus étonné de la décision de l’Avalanche qu’il avait le sentiment d’avoir eu de bons meetings de fin de saison avec l’entraîneur-chef Jared Bednar.

Beauchemin, qui a célébré son 37e anniversaire de naissance au début du mois de juin, a confié qu’il avait déjà entamé son entraînement hors-glace, après s’être donné une semaine de repos à la fin du calendrier régulier, et qu’il s’attendait à profiter de la dernière année de son contrat pour montrer l’exemple aux jeunes et les aider à se développer.

L’ancien choix de 3e ronde du Canadien en 1998 devient donc joueur autonome et il lui sera possible de se joindre à une nouvelle équipe à compter du 1er juillet. Avec son agent Robert Sauvé, il compte étudier les différents scénarios qui s’offrent à lui au cours des prochains jours, le temps de laisser retomber la poussière.

En 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey, Beauchemin a amassé 271 points, dont 73 buts, en 836 matchs de saison régulière. Il a également inscrit 39 points, dont dix buts, en 97 rencontres des séries éliminatoires, et a contribué à la conquête de la coupe Stanley des Ducks d’Anaheim au printemps de 2007.