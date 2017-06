EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont accordé une prolongation de contrat de deux saisons à l’attaquant Juhjar Khaira.

Âgé de 22 ans, Khaira a participé à dix matchs avec les Oilers en 2016-2017. Il a marqué un but, récolté deux minutes de punition et a affiché un ratio défensif de plus-1. En 25 rencontres en carrière, il totalise un but et trois points, ainsi que 15 minutes de punition.

Khaira est devenu le troisième joueur d’origine pendjabi à inscrire un but dans la LNH, après Robin Bawa et Manny Malhotra.

Originaire de Surrey, en Colombie-Britannique, Khaira a récolté 20 points, dont huit buts, en 27 matchs avec les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey en 2016-2017.

Khaira, un attaquant de six pieds trois pouces et 214 livres, a été sélectionné en 3e ronde, 63e au total, lors du repêchage de 2012.