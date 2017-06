La dernière fois que la Ligue nationale de hockey a tenu un repêchage d’expansion, Steve Yzerman venait de compléter une saison à l’issue de laquelle il a remporté le trophée Frank-Selke, remis au meilleur attaquant défensif dans la LNH, avec les Red Wings de Detroit.

Dix-sept années ont passé depuis, et il semble que les directeurs généraux de la LNH cherchent encore à trouver le meilleur moyen pour protéger leur formation régulière, alors qu’approche l’échéancier pour le repêchage d’expansion des Golden Knights de Vegas.

Bien que Yzerman, aujourd’hui directeur général du Lightning de Tampa Bay, ait posé un geste audacieux jeudi en échangeant le prometteur attaquant Jonathan Drouin au Canadien, il était d’avis que la prudence était le principal mot d’ordre.

«C’est plutôt tranquille dans la ligue», a-t-il déclaré.

Les 30 autres formations de la LNH ont jusqu’à 17 h, samedi, pour soumettre une liste de joueurs protégés — que ce soit une combinaison de sept attaquants, trois défenseurs et un gardien de but, ou huit patineurs (attaquants et défenseurs inclus) et un gardien.

La peur de perdre un joueur-clé sans rien obtenir en retour incite certains directeurs généraux à étudier de potentielles transactions.

«Nous avons une idée des joueurs que nous allons protéger, mais je ne dévoilerai pas leurs noms parce que nous continuons de discuter avec différentes équipes et nous pouvons toujours bouger, a déclaré le directeur général Jim Benning, des Canucks de Vancouver, dans une entrevue.

«Rien n’est coulé dans le béton jusqu’à 17 h, samedi, lorsque nous allons devoir donner notre liste.»

En laissant partir Drouin, le Lightning s’est donné une place de plus sur sa liste de protection, ce qui signifie que Vladislav Namestnikov, un centre de 24 ans, pourrait demeurer à Tampa.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles nous aimons cet échange, a affirmé Yzerman au sujet de la transaction qui lui a permis de mettre la main sur le jeune défenseur Mikhail Sergachev.

«Nous avons obtenu un joueur que nous n’avons pas besoin de protéger, et ça nous permet de clarifier les choses un peu plus.»

Tout en mettant la main sur une étoile en devenir en Drouin, le Canadien pourrait perdre, en plus de Sergachev et possiblement un choix de deuxième tour en 2018, un attaquant comme Paul Byron ou Charles Hudon.

«Nous avons donné beaucoup, mais je suis convaincu que nous avons obtenu en retour un élément de qualité», a affirmé le directeur général du Canadien, Marc Bergevin.

Depuis mars

Benning a confié que les Canucks se préparent pour le repêchage d’expansion depuis le 1er mars, dernière journée du calendrier régulier où les équipes pouvaient effectuer des transactions.

Ainsi, la formation de la Colombie-Britannique a laissé partir le populaire attaquant Jannik Hansen sachant fort bien qu’elle aurait de la difficulté à empêcher les Golden Knights de le repêcher.

«Lorsque nous aurons établi notre formation, nous allons finir par perdre un joueur que nous aimons et que nous ne voulions pas voir partir. Mais ça fait partie du processus d’expansion», a fait remarquer Benning, qui ne se souvenait pas des circonstances entourant le dernier repêchage d’expansion, tellement il était lointain.

Les conditions sont différentes de l’an 2000 lorsque les équipes de la LNH ont perdu deux joueurs au profit des Blue Jackets de Columbus et du Wild du Minnesota. Surtout, il n’y avait pas de plafond salarial dont il fallait tenir compte.

Aujourd’hui, les clubs doivent déterminer la valeur des contrats lorsque vient le temps de décider quels joueurs rendre disponibles. À Ottawa, le directeur général Pierre Dorion espérait que Dion Phaneuf allait laisser tomber sa clause de non-mouvement parce que son âge — 32 ans — et son contrat — quatre autres années à un salaire moyen annuel de 7 millions $ — pourraient déplaire aux Golden Knights.

Planeuf a dit non.

Benning était d’avis que ses collègues étaient anxieux de poser des gestes sans connaître le plafond salarial la saison prochaine. Récemment, le commissaire Gary Bettman a laissé sous-entendre que la limite maximale pourrait demeurer à 73 millions $.

«Je pense qu’il se passe beaucoup de choses en ce moment, et nous aurons une meilleure idée après le week-end, quand le plafond salarial pour l’année prochaine aura été établi, quand les équipes détermineront leur formation en vue du repêchage d’expansion et quand nous saurons qui est disponible, a déclaré Benning.

«Et je crois que c’est à partir de ce moment que les discussions avec Las Vegas vont vraiment prendre de l’ampleur.»