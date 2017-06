NEW YORK — Les Mets de New York ont inscrit les noms du lanceur Matt Harvey et du voltigeur Juan Lagares sur la liste des blessés en plus de rappeler le joueur d’avant-champ Matt Reynolds et le voltigeur Brandon Nimmo du niveau AAA.

Les Mets ont annoncé ces manoeuvres vendredi, avant d’affronter les Nationals de Washington.

Harvey a quitté la rencontre de mercredi face aux Cubs de Chicago en raison d’une blessure à l’épaule droite. Lagares s’est fracturé le pouce de la main gauche jeudi face aux Nationals.

Ils vont notamment rejoindre à l’infirmerie les lanceurs Noah Syndergaard et Jeurys Familia, l’arrêt-court Asdrubal Cabrera et le troisième-but David Wright.