SAN JOSE, Calif. — Joe Thornton devrait être prêt pour le début des camps d’entraînement malgré une opération pour réparer des déchirures ligamentaires au genou gauche.

Par contre, où Thornton et son coéquipier de longue date chez les Sharks de San Jose Patrick Marleau joueront demeure un point d’interrogation alors qu’ils se préparent à devenir des joueurs autonomes sans compensation.

«Ils ont joué des rôles importants pour nous pendant de nombreuses années, a reconnu le directeur général des Sharks, Doug Wilson, vendredi. Nous voulons faire de notre équipe une destination courue. Des joueurs de leur calibre ont placé la barre très haute pour tous les autres. Nous évaluons nos options et nous voulons prendre la meilleure décision possible pour l’équipe. Ils ont aussi des choix à faire. Mais ils connaissent notre attachement pour eux.»

La saison dernière, Thornton représentait 6,8 millions $ dans le calcul de la masse salariale des Sharks et Marleau 6,7 millions $, alors qu’ils écoulaient la dernière année de contrats de trois saisons signés la même journée en 2014. Les deux joueurs seront âgés de 38 ans lors du début de la prochaine saison et il est difficile de déterminer le montant que les Sharks sont prêts à investir dans ces deux vétérans.

Marleau a inscrit 27 buts en 2016-17 et a toujours le coup de patin nécessaire pour suivre le jeu plus rapide de la LNH d’aujourd’hui. Thornton a été limité à sept buts — son plus faible total dans une saison de 82 matchs depuis sa première campagne en 1997-98 —, mais il est toujours un des meilleurs passeurs du circuit et il a amassé 43 aides.

Dans le cas de Thornton, son état de santé est aussi un facteur. Il s’est déchiré deux ligaments du genou gauche le 2 avril, mais il a tout de même disputé les quatre derniers matchs de la série de premier tour perdu par les Sharks face aux Oilers d’Edmonton.

«Jumbo (Thornton) se sent très bien, a indiqué Wilson. Il se présente ici tous les jours et il travaille très fort pour être à 100 pour cent au début de la prochaine saison. Il adore le hockey.»

Marleau, repêché au deuxième rang de l’encan 1997, et Thornton, acquis des Bruins de Boston le 30 novembre 2005, sont les visages de l’équipe depuis longtemps.

Ils ont aidé les Sharks à atteindre trois fois la finale de l’Ouest et ils ont participé à la finale de la Coupe Stanley en 2016, s’inclinant en six matchs face aux Penguins de Pittsburgh.

Thornton a franchi le plateau des 1000 mentions d’aide la saison dernière et il fait partie du top-25 de l’histoire de la LNH pour les aides (1007, 13e rang) et pour les points (1391, 22e rang).

Marleau a inscrit son 500e but la saison dernière et il occupe le 41e rang de l’histoire du circuit avec 508 buts.

Ils ont également épaulé une myriade de joueurs dans leur développement et sont devenus les favoris des partisans de l’équipe. Mais la décision sur leur avenir sera basée sur le hockey, et non sur le marketing, selon Wilson.

«Ils sont les pierres d’assise de cette équipe, mais nous sommes dans l’ère du plafond salarial, ce qui complique ce type de décision, a noté Wilson. Il faut parfois prendre des décisions déchirantes. Ça n’enlève rien au respect ou à l’appréciation que nous avons pour eux.

«Nous avons été chanceux de pouvoir compter sur des joueurs comme eux. Ils auront toujours une place spéciale dans l’histoire de l’équipe. Mais quand nous prenons une décision hockey, elle doit cadrer dans notre système et avec le plafond salarial.»