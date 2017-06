NEW YORK — Après avoir été libéré par les Orioles de Baltimore, le lanceur Edwin Jackson a accepté un contrat des ligues mineures avec les Nationals de Washington.

Âgé de 33 ans, Jackson a effectué trois sorties en tant que releveur avec les Orioles entre le 7 et le 10 juin. Il a accordé sept points, dont quatre étaient mérités, et 11 coups sûrs en cinq manches de travail. Invité au match des étoiles en 2009, Jackson affiche un dossier de 93-114 en 275 départs et 89 sorties comme releveur en 15 saisons dans les Ligues majeures.

Le gérant des Nationals, Dusty Baker, a indiqué que Jackson allait se rapporter à l’équipe du niveau AAA.