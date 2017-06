BALTIMORE — Carlos Martinez a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches et les Cardinals de St. Louis l’ont appuyé en cognant cinq circuits dans une victoire de 11-2 face aux Orioles de Baltimore, vendredi.

Paul DeJong a frappé un circuit et deux simples. Il a produit trois points et en a marqué autant, aidant les Cardinals à mettre fin à une série de trois revers.

Matt Carpenter et Dexter Fowler ont claqué des longues balles consécutives lors d’une poussée de quatre points en sixième manche. Tommy Pham a ajouté un circuit de deux points en septième et Jedd Gyorko a conclu le spectacle avec une longue balle en solo en neuvième.

Martinez (6-5) a accordé un point et quatre coups sûrs. Il a réussi 45 retraits sur des prises à ses cinq derniers départs.

Le partant des Orioles Kevin Gausman (3-6) a concédé cinq points en cinq manches et deux tiers.

Rays 4 Tigers 13

Nicholas Castellanos a frappé un double et un triple et a produit quatre points, propulsant les Tigers de Detroit vers une victoire de 13-4 face aux Rays de Tampa Bay.

Justin Upton a produit trois points pour les Tigers, tandis qu’Ian Kinsler et Alex Avila ont cogné des circuits.

La victoire est allée au dossier de Daniel Norris (4-4), qui a été débité de trois points sur huit coups sûrs et un but sur balles en plus de six manches au monticule. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Erasmo Ramirez (3-2) a égalé un sommet en carrière en accordant 10 points sur neuf coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers.