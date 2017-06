TORONTO — Melky Cabrera a claqué un circuit de trois points et un double de deux points, aidant les White Sox de Chicago à écraser les Blue Jays de Toronto 11-4, vendredi.

Jose Quintana (3-8) a limité les Jays à deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Jake Petricka a oeuvré pendant une manche et deux tiers, accordant deux points, et Gregory Infante a provoqué le dernier retrait de la rencontre.

Jose Abreu a frappé deux coups sûrs et a produit trois points pour les White Sox, tandis qu’Alex Hanson a frappé trois coups sûrs et a inscrit trois points.

Justin Smoak a claqué un circuit de deux points en neuvième, mais c’était trop peu trop tard pour les Blue Jays. Kendrys Morales et Steve Pearce ont frappé un circuit en solo chacun. Pearce disputait un premier match depuis le 14 mai, quand il s’était blessé au mollet droit.

Le partant des Blue Jays Joe Biagini (1-6) a été malmené. Il a été débité de sept points, dont six étaient mérités, sur huit coups sûrs et un but sur balles en plus d’une manche sur la butte. Il a été remplacé par Dominic Leone après avoir affronté quatre frappeurs en deuxième manche sans provoquer un seul retrait.