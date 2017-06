GLENDALE, Ariz. — Les Coyotes de l’Arizona ont acquis l’attaquant Nick Cousins des Flyers de Philadelphie.

En retour, les Flyers ont obtenu un choix de cinquième ronde en 2018 et les droits sur l’attaquant Brendan Warren. Les Coyotes ont également mis la main sur les droits sur le gardien Merrick Madsen.

Les équipes ont annoncé l’échange vendredi soir.

Cousins, qui célébrera son 25e anniversaire de naissance le mois prochain, pourrait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet. En 60 matchs la saison dernière, il a inscrit six buts et 10 aides. Il a récolté 12 buts et 15 aides en 107 rencontres en carrière dans la LNH.