SCHAFFHAUSEN, Suisse — Le Slovaque Peter Sagan a remporté au sprint la huitième étape du Tour de Suisse, samedi.

Au terme des 100 km, il a devancé les Italiens Sacha Modolo et Matteo Trentin.

Les Québécois Michael Woods (Cannondale-Drapac) et Hugo Houle (AG2R La Mondiale) ont fini 28e et 82e, respectivement.

Une montée assez à-pic a donné du fil à retordre à plusieurs concurrents.

«C’était difficile et il y avait beaucoup de changements de rythme, a dit Houle. C’est certain qu’après un gros huit jours de course, nous sommes un peu plus fatigués, a confié Hugo Houle. C’est épuisant physiquement parce qu’il fallait toujours être devant le peloton puisque c’est plus sécuritaire pour les chutes pour protéger nos deux leaders. Il y a une échappée de quatre coureurs qui est partie rapidement. Ç’a évité que ça bataille durement.»

Woods, de Gatineau, et Houle, de Sainte-Perpétue, ont fini dans le même temps que Sagan, tout comme 125 autres coureurs.

Le meilleur résultat de l’AG2R La Mondiale a été obtenu par le Belge Jan Bakelants, 32e. Du côté de Cannondale-Drapac, le Néo-Zélandais Patrick Bevin s’est classé 24e.

Au classement général, le Slovène Simon Spilak a 52 secondes d’avance sur l’Italien Damiano Caruso et 1 minute 5 secondes de cousin devant le Néerlandais Steven Kruijswijk. Woods est 26e et Houle 45e.

Le Tour de Suisse se terminera dimanche avec un contre-la-montre de 28,6 km à Schaffhouse.